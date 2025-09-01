Σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι και το πρόσωπο νοσηλεύεται ένας 71χρονος κυνηγός, ο οποίος χειρουργείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από φίλo του κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου στην περιοχή του Παρακαλάμου.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (31/08), όταν κυνηγετική ομάδα είχε οργανώσει παγάνα για αγριογούρουνα. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ένας 63χρονος πυροβόλησε κατά λάθος τον 71χρονο, νομίζοντας ότι στόχευε το θήραμα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβάλλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.