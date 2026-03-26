Πάσχα 2026: «Χρυσάφι» και άφαντα τα ελληνικά αμνοερίφια – Ο εφιάλτης των ελλείψεων

Το φετινό πασχαλινό τραπέζι αναμένεται να εξελιχθεί σε εξίσωση για δυνατούς λύτες, καθώς ο συνδυασμός των πρόσφατων ζωονόσων και της μειωμένης παραγωγής δημιουργεί μια πρωτοφανή «ασφυξία» στην αγορά. Τα ελληνικά αμνοερίφια όχι μόνο θα είναι δυσεύρετα, αλλά θα πωλούνται κυριολεκτικά σε τιμές «χρυσού», προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.

Ήδη, μια πρώτη γεύση της κατάστασης δίνουν τα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ, όπου το ελληνικό κατσικάκι έχει σκαρφαλώσει στα 14,79 ευρώ το κιλό, προμηνύοντας ένα εξαιρετικά ακριβό γιορτινό τραπέζι.

Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η εξήγηση για αυτό το ράλι τιμών και την επερχόμενη ανεπάρκεια κρύβεται στους αριθμούς. Υπό κανονικές συνθήκες, η εγχώρια αγορά χρειάζεται περίπου 500.000 αμνοερίφια για να καλύψει την αυξημένη πασχαλινή ζήτηση.

Από αυτά, η μερίδα του λέοντος, δηλαδή περίπου τα 400.000, προέρχονται παραδοσιακά από την ελληνική παραγωγή, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονται από εισαγωγές. Φέτος, όμως, η εξίσωση έχει ανατραπεί βίαια. Τα απανωτά κρούσματα ευλογιάς και αφθώδους πυρετού έχουν θέσει εκτός αγοράς τουλάχιστον 70.000 ζώα τα οποία βρίσκονται σε αυστηρή καραντίνα, ενώ επιπλέον 70.000 αμνοερίφια δεν έχουν φτάσει στην κατάλληλη ηλικία και το απαιτούμενο βάρος για σφαγή.

Ως αποτέλεσμα, η έλλειψη των ελληνικών αμνοεριφίων εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει το ασύλληπτο 35% της συνολικής ζήτησης.

Αυτό το τεράστιο κενό στην προσφορά, δυστυχώς, ανοίγει την «όρεξη» στους επιτήδειους, οι οποίοι ετοιμάζονται να στήσουν χορό εκατομμυρίων εξαπατώντας τους καταναλωτές. Η αγορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μπαράζ «ελληνοποιήσεων», με το κόλπο να είναι καλά στημένο από καιρό.

Όπως καταγγέλλεται, μήνες πριν από την εορταστική περίοδο, επιτήδειοι εισάγουν φθηνότερα σφάγια από γειτονικές χώρες, τα οποία αποθηκεύουν. Ενόψει του Πάσχα, τα βγάζουν στην αγορά, αλλάζουν τις σφραγίδες προέλευσης και τα «βαφτίζουν» ελληνικά, πουλώντας τα σε τιμές ντόπιου κρέατος και νοθεύοντας ευθέως τον ανταγωνισμό και την τσέπη των πολιτών.