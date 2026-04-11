Πάσχα στη Λιβαδειά: Εκεί όπου η χτυπά η καρδιά της ρουμελιώτικης παράδοσης

Η πόλη που γιορτάζει το Πάσχα σε όλο του το μεγαλείο, η Λιβαδειά, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να γνωρίσει κανείς τις παραδόσεις της Ρούμελης. Στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας αυτή η μέρα είναι σημαντική, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται από καιρό γι’ αυτό το γλέντι.

Το ξακουστό Ρουμελιώτικο Πάσχα αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και εντυπωσιακές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς στην Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από όλη τη χώρα, που θέλουν να ζήσουν τη γιορτή με τοπικές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.

