Το Πάσχα του 2078 θα πέσει πραγματικά πολύ αργά - Μία φορά ανά 100 χρόνια

Ο χρόνος για τον εορτασμό του φετινού Πάσχα έχει ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα. Υπάρχει ακόμη ασάφεια για το τι πραγματικά καιρό θα κάνει και σίγουρα με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Βασικά, δεν έχει μπει.

Ανοιξιάτικο Πάσχα το...2078

Το έτος 2078 κρύβει μια ημερολογιακή έκπληξη που θα αλλάξει λίγο τα δεδομένα των εορτών μας: η Κυριακή του Πάσχα πέφτει στις 8 Μαΐου. Πρόκειται για μια από τις πιο όψιμες ημερομηνίες που μπορεί να εορταστεί η Ανάσταση, αγγίζοντας σχεδόν το ακρότατο όριο της 8ης Μαΐου. Το Πάσχα τον Μάιο είναι σίγουρα κάτι ξεχωριστό, πολλώ δε μάλλον αν σκεφτούμε τις...καιρικές δυσκολίες ενός Πάσχα τον Απρίλιο. Τελευταία φορά που έπεσε τόσο αργά ήταν το 1983.

Αλλά γιατί συμβαίνει αυτή η τόσο μεγάλη μετατόπιση; Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο που συνδυάζονται η αστρονομία με την εκκλησιαστική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπολογίζει την ημερομηνία του Πάσχα χρησιμοποιώντας το παλαιό, Ιουλιανό ημερολόγιο.

Διαβάστε Επίσης: Η sci-fi σειρά του 2002 που κόπηκε τελείως άδικα και έγινε μύθος

Πώς υπολογίζεται η ημερομηνία του Πάσχα

Ο θεμελιώδης κανόνας ορίζει ότι η Ανάσταση εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία. Όταν αυτοί οι σεληνιακοί κύκλοι απομακρύνονται από το σύγχρονο Γρηγοριανό ημερολόγιο της καθημερινότητάς μας, οδηγούμαστε σε ένα Πάσχα που είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι.

Εορτασμοί του Πάσχα στην Κέρκυρα | Eurokinissi

Πρακτικά, η 6η Μαΐου μεταφράζεται σε ένα Πάσχα με εντελώς διαφορετική αίσθηση. Ξεχνάμε την ψύχρα της πρώιμης άνοιξης και ετοιμαζόμαστε για θερμοκρασίες που ενδεχομένως θα θυμίζουν Ιούνιο. Η φύση θα βρίσκεται στο απόγειό της, τα τραπέζια στην ύπαιθρο θα είναι μονόδρομος, και το παραδοσιακό σούβλισμα θα συνοδεύεται μάλλον από κοντομάνικα και προσμονή του καλοκαιριού που δεν θα απέχει και τόσο πολύ.

Τελικά, αυτό το εξαιρετικά καθυστερημένο Πάσχα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση ότι οι παραδόσεις μας δεν είναι στατικές.