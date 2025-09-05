Πατέρας 34χρονης στα Πατήσια: «Δεν μπόρεσα να καταλάβω τόσα χρόνια γιατί φοβόταν τους γιατρούς»

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Live News, στο Mega, εμφανίστηκε ο πατέρας της αδικοχαμένης 34χρονης εγκύου, που πέθανε στο σπίτι της κατά την διάρκεια του τοκετού, μπροστά στα μάτια των δύο της παιδιών.

Ο συντετριμμένος πατέρας προσπαθεί να εξηγήσει πως και γιατί η κόρη του έφυγε από την ζωή τόσο ξαφνικά μαζί με το βρέφος που είχε μόλις γεννήσει.

Δηλώνει πως παρά τις προσπάθειες που είχε κάνει για να την βοηθήσει να ξεπεράσει τον φόβο της για τους γιατρούς, η ίδια ήταν ανένδοτη και πως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν επισκεπτόταν κάποιον γυναικολόγο.

«Γιατί δεν ήθελε και γιατί φοβόταν τους γιατρούς, δεν μπόρεσα να το καταλάβω τόσα χρόνια που την μεγάλωσα».

Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο μέρες, στις 3/9, όταν η γυναίκα είχε μείνει μόνη στο σπίτι με τα δύο παιδιά της, δύο και πέντε ετών, καθώς ο άντρας της βρισκόταν στην δουλειά. Ξαφνικά «έσπασαν τα νερά» της και η γυναίκα ξεκίνησε να φέρνει στον κόσμο το μωρό της.

Τελικά η γυναίκα κατέληξε λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας στην προσπάθεια της να κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο.

«Είμαι πληγωμένος έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Δεν περίμενα να γίνει τέτοιο πράγμα», δηλώνει ο πατέρας μη μπορώντας να πιστέψει πως συνέβησαν όλα τόσο γρήγορα.

Παρά τον πόνο, ο πατέρας της 34χρονης, δεν καταλογίζει καμία ευθύνη στον γαμπρό και σύζυγο της κόρης του καθώς αναφέρει ότι την στήριζε και την βοηθούσε πολύ.

Ο πατέρας αποκαλύπτει, επίσης, ότι η κόρη του αρνιόταν και στις προηγούμενες δύο εγκυμοσύνες της να πάει στον γυναικολόγο, είχε σταθεί όμως τυχερή.

«Την πήγαινα και τη άλλη φορά, στο δεύτερο παιδάκι την πήγα στο Αγία Όλγα, από το Αγία Όλγα την πήγα στο Αλεξάνδρα από το Αλεξάνδρα, την πήγα στην Ελευσίνα. Κάτω εκεί της έκαναν εξετάσεις και μετά την γύρισα στο Αλεξάνδρα και γέννησε εκεί.»

Πατήσια: Τα παιδία της 34χρονης ήταν εμβολιασμένα

Η 34χρονη, παρά την μεγάλη φοβία της για τους γιατρούς, έκανε κανονικά όλα τα απαραίτητα εμβόλια στα δύο της παιδιά, όπως επιβεβαιώνει ο πατέρας της.

«Και εμβόλια κάναμε και από όλα. Τα πηγαίναμε εκεί σε γιατρούς γνωστούς και τους κάνανε τα εμβόλια. Κάναμε όλα αυτά τα εμβόλια που κάνουν τα μωρά».

Ο πατέρας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η κόρη του έφυγε από την ζωή τόσο άδικα αφού δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα με την υγεία.

«Θέμα τύχης ήταν; Τι να πω; Δεν μπορώ να το εξηγήσω και εγώ, να χάσω το κορίτσι μου έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγος;» εκμυστηρεύτηκε με παράπονο στην φωνή του.

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας παραμένει συντετριμμένος από τον άδικο χαμό της εγκύου συζύγου του, ενώ καλείται πλεόν να αναλάβει το βάρος της ανατροφής των δύο παιδιών του, καθώς και την ψυχική ενδύνάμωση τους, αφού είδαν την μήτερα τους να ξεψυχά μπροστά στα μάτια τους.

«Ο μικρός είναι δύο χρονών και δεν καταλαβαίνει πολλά. Η μικρή θυμάται όλη την σκηνή όπως και τη περιέγραψε στην αστυνομία», αποκαλύπτει συγγενής του συζύγου της 34χρονης.