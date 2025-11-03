Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία»

Με λόγια γεμάτα αγωνία αλλά και αποφασιστικότητα, ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης Καμπανός, μίλησε έξω από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του γιου του.

Ο 19χρονος Άλκης είχε χάσει τη ζωή του την 1η Φεβρουαρίου 2022, πέφτοντας θύμα τυφλής οπαδικής βίας, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο κ. Καμπανός, ερωτηθείς για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συνέχιση της βίας, ακόμη και σε έναν χώρο που θα έπρεπε να συμβολίζει τη δικαιοσύνη: «Συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία ακόμα και έξω από τα δικαστήρια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, στο Δικαστικό Μέγαρο μεταφέρθηκαν με αστυνομική κλούβα πέντε από τους δώδεκα καταδικασθέντες πρωτόδικα για τη δολοφονία του Άλκη, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εξεταστούν αιτήματα αναβολής της διαδικασίας, τα οποία θα κριθούν από το δικαστήριο.

Η παρουσία του πατέρα του αδικοχαμένου υπενθύμισε για ακόμη μία φορά ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την τιμωρία των ενόχων, αλλά και την ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα κατά της οπαδικής βίας που συνεχίζει να δηλητηριάζει τον αθλητισμό και την κοινωνία.