Πατέρας Κλεομένη: «Οι δολοφόνοι να μην ξαναδούν το φως του ήλιου»

Η Θεσσαλονίκη παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη. Η οικογένειά του βιώνει τον απόλυτο πόνο με τον πατέρα του να δηλώνει συντετριμμένος στην εκπομπή «Αποκαλύψεις»:

«Αυτές τις ώρες παρακαλούμε να σεβαστείτε τον πόνο και τον θρήνο μας. Έφυγε ένα αγγελούδι, έφυγε για εμάς η χαρά της ζωής. Θέλω οι δολοφόνοι του παιδιού μου να μην ξαναδούν το φως του ήλιου».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε συγγενής του δράστη: «Ήταν σε άμυνα όντως. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Αλλά δυστυχώς έφυγε ένα νέο παιδί κι ένα άλλο είναι στη φυλακή. Χάθηκε ένα παιδί 20 ετών και ένα 23 ετών θα μπει φυλακή. Είμαστε όλοι καταβεβλημένοι. Βλέπουμε τις συνέπειες. Βάζω τη θέση μου στους γονείς και των δύο. Απ' όπου και να το πάρεις είναι στραβό.

Δικηγόρος οικογένειας: «Υπάρχει ομερτά»

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Πάρις Σπυράτος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για μια ακατανόητη σιωπή γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης. «Το τοπίο είναι ομιχλώδες, υπάρχει μια ομερτά. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχει μια σιωπή η οποία είναι ύποπτη. Περίμενα από τον κατηγορούμενο τουλάχιστον, ο οποίος ήταν στο συμβάν, που κατέθεσε κάποια πράγματα για το πώς εξελίχθηκε η πράξη.

Είπε δηλαδή ότι ο ίδιος έφερε το φονικό όπλο, ότι χρησιμοποίησε το φονικό όπλο σε βάρος του θύματος. Δεν είπε όμως γιατί έγιναν όλα αυτά και αυτή η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη σε μια υπόθεση η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί.

Ένας κατηγορούμενος που έπραξε ό, τι έπραξε ο συγκεκριμένος, μετά από αυτά που έγιναν, έπρεπε τουλάχιστον ειλικρινώς να μας φωτίσει αυτό το σημείο. Υπάρχει ένας αντίλογος. Έρχεται και λέει ότι δεν γνώριζα, δεν γνώριζες και αντέδρασες κατά τον τρόπο που αντέδρασες;»

Η «φονική μανία» και τα μοιραία χτυπήματα

Σύμφωνα με τον κ. Σπυράτο, τα στοιχεία δείχνουν μια ξεκάθαρη πρόθεση, παρά τους ισχυρισμούς του δράστη περί άγνοιας.

«Δηλαδή ο ίδιος είναι δεδομένο από τα χτυπήματα που φέρει το ίδιο το θύμα ότι έχει καταφέρει δύο με το μαχαίρι. Η μία είναι η μοιραία στο σημείο της καρδιάς. Βλέπουμε τρία παιδιά να τρέχουν να διαφύγουν, προφανώς από τη φονική του μανία. Και έρχεται ο ίδιος, ο οποίος πρέπει να εξηγήσει τη συμπεριφορά του και λέει δεν ξέρω».