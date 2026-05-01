Τα στοιχεία από τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια σοκάρουν και καθημερινά γίνεται ολοένα και πιο εμφανής η ανάγκη θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου κανόνων για την ασφάλεια όσων τα χρησιμοποιούν, αλλά και εκείνη των πεζών και των οδηγών.

Μόνο πέρυσι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα 400 παιδιά. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, ήδη 150 παιδιά έχουν τραυματιστεί, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αύξηση των περιστατικών.

Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Από αυτά, τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 χαρακτηρίστηκαν σοβαρά.

Μέσα στους δύο πρώτους μήνες του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Οι αριθμοί δείχνουν πως σημειώνονται περίπου 9 ατυχήματα κάθε μήνα, δηλαδή ένα ατύχημα ανά τρεις ημέρες.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αυστηρότερων ελέγχων και επισημαίνουν την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και πινακίδα.

Τι προβλέπεται για τη χρήση πατινιών

Τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται σε μεγάλες λεωφόρους , σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς.

Οι οδηγοί απαγορεύεται να έχουν ακουστικά στα αυτιά τους και φυσικά να μιλάνε στο κινητό ενώ απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

Παράλληλα, τη νύχτα είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού αντανακλαστικού γιλέκου ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο αντανακλαστικό φως πίσω.

«Τα ηλεκτρικά πατίνια ή Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται από ανήλικους άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητας τα 6 χλμ/ώρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητας τα 25 χλμ.

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική από όλους τους οδηγούς αυτών των οχημάτων, μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όριο ταχύτητας τα 50 χλμ και φυσικά η ταχύτητά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 χλμ την ώρα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας προβλέπεται πρόστιμο 40 ευρώ στον οδηγό και 100 ευρώ στον ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα:

Η κυκλοφορία σε δρόμο με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ.

30 ευρώ για μη χρήση κράνους.

150 ευρώ για χρήση κινητού

100 ευρώ πρόστιμο για τη μεταφορά δεύτερου ατόμου.