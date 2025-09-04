Πατήσια: «Ήταν σε κώμα, παγωμένοι - Η γυναίκα μου δεν ήταν παραμελημένη», δήλωσε ο σύζυγος της 34χρονης

Ο σύζυγος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή δίπλα από το επίσης νεκρό νεογέννητο μωρό της στα Πατήσια, περιέγραψε τη στιγμή που την αντίκρισε ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η γυναίκα του ήταν καλά στην υγεία της.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ήταν προγραμματισμένο να γεννήσει κανονικά στο νοσοκομείο όπως έγινε και με τα άλλα δύο παιδιά. Επιπλέον, είπε ότι η υγεία της ήταν μια χαρά και ότι δεν είχε χρειαστεί να πάει σε γιατρούς.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι την είχε επισκεφθεί παθολόγος στο σπίτι της, τις προηγούμενες μέρες γιατί είχε ένα κρύωμα.

Πατήσια: Τι δήλωσε ο σύζυγος της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή

Ο σύζυγος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με το μωρό της στα Πατήσια, μίλησε στην εκπομπή «Live News» στο Mega. Αναλυτικά δήλωσε: «Είμαι σε φάση που ετοιμάζομαι να κάνω την κηδεία της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς γιατί ήταν μια χαρά, γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι την Κυριακή.

Ήταν οι μέρες της και περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να μεταβούμε στο νοσοκομείο, εκεί γέννησε την πρώτη μου, το δεύτερο μου και τώρα για τρίτο.

Και τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στο Αλεξάνδρα και η κόρη μου και ο γιός μου. Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους τράβηξα και τους ακούμπησα και ήταν όλοι παγωμένοι», δήλωσε.

Η δημοσιογράφος στη συνέχεια ρώτησε: «Δεν υπήρχε ψαλίδι;». Ο σύζυγος απάντησε ότι: «Δεν ήμουν εκεί καταρχήν, μπορεί και να το τράβηξε από μόνη της και να το έκοψε.

Μια κοπέλα βοήθησε μόνο και εγώ να κάνουμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθε το ασθενοφόρο, είναι καταγεγραμμένο.

Δεν πόναγε πουθενά, το μόνο ήταν μια ίωση μικρή, ότι πόναγε ο λαιμός από τα παγωμένα.

Από το μωρό τίποτα, όλα μια χαρά πονάς; της έλεγα. Όχι μια χαρά. Πηγαίναμε βόλτες γύρω γύρω σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Περπατούσαμε για να μην έχει δυσκολία στο μωρό, όπως και στο πρώτο όπως και στο δεύτερο παιδί.

Το τηλέφωνο που γύρισα εγώ στο σπίτι ήταν ήδη κλειστό, έμεινε από μπαταρία. και δεν είχε τη δυνατότητα να μιλήσει. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου το πρωί 09:15 - 09:30, μετά τις 09:15 της λέω: ό,τι χρειαστείς χτύπα την πόρτα ή φώναξε, ναι μου λέει την αγκάλιασα τη φίλησα και έφυγα, ότι χρειαστείς εκεί, ναι μου λέει

Η γυναίκα μου δεν ήταν παραμελημένη, εγώ την πρόσεχα κάθε στιγμή, από την αρχή του πρώτου παιδιού στο δεύτερο στο τρίτο», δήλωσε στον τηλεοπτικό αέρα.

Μαρτυρία για γυναίκα στα Πατήσια: «Δεν ήξερε πότε γεννάει, ούτε πόσο μηνών έγκυος είναι»

Γυναίκα που έχει στενή σχέση με το ζευγάρι δήλωσε στο Mega, ότι είδε τη γυναίκα στα μέσα του Αυγούστου και της προκάλεσε εντύπωση το ότι δεν γνώριζε πότε ακριβώς γεννούσε διότι δεν είχε επισκεφθεί γυναικολόγο.

Δήλωσε ότι είχε κινητό τηλέφωνο και ήταν ενεργή στα social media. Δεν ζούσε απομονωμένη, απλά στο περιβάλλον που ζούσε στα Πατήσια, δεν είχε φιλίες.

Αφού την χαρακτήρισε «σοβαρή μαμά», δήλωσε ότι είχε φοβία με τους γιατρούς και ότι δεν τους ήθελε. Επιβεβαίωσε βέβαια ότι πήγε την Κυριακή ιδιωτικός γιατρός να την επισκεφθεί.

«Ο άντρας της την παρακαλούσε εδώ και τρεις μήνες να πάει στο γυναικολόγο και αυτή δεν ήθελε. Δεν ήξερε πότε γεννάει, ούτε πόσο μηνών έγκυος είναι», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια τόνισε ότι ήταν δική της επιλογή να μην πηγαίνει σε γιατρούς ενώ ο άνδρας της είχε αντίθετη άποψη.