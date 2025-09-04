Φως στην τραγωδία που συνέβη στα Πατήσια, όπου μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα από το επίσης νεκρό νεογέννητο μωρό της, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές, αναζητώντας τα αίτια του συμβάντος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η γυναίκα, η οποία ήταν σε προχωρημένη κύηση, γέννησε μόνη της, αλλά έχασε την ζωή της όπως και το νεογέννητο παιδί της.

Πατήσια: Πώς εντοπίστηκε η γυναίκα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τη μητέρα και το βρέφος βρήκε ο σύζυγος της 34χρονης ο οποίος επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά καθώς είχε ανησυχήσει μιας και το κινητό της αδικοχαμένης γυναίκας ήταν κλειστό για αρκετή ώρα.

Ο άνδρας μόλις μπήκε στο σπίτι αντίκρισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και δίπλα της το νεογέννητο, με κομμένο τον ομφάλιο λώρο, και ακριβώς δίπλα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 5 και 3 ετών.

Πατήσια: Οι μαρτυρίες των συγγενών

Συγγενείς της γυναίκας που μίλησαν στην ΕΡΤ ανέφεραν πως το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών και κανείς δεν γνωρίζει αν η 34χρονη παρακολουθούνταν από γυναικολόγο ώστε να ήξερε ποια ήταν η πιθανή ημερομηνία του τοκετού.

Οι αστυνομικοί μίλησαν και με το 5χρονο παιδί της οικογένειας και περιέγραψε πως η 34χρονη γέννησε, πήγε μαζί με τα παιδιά στο μπάνιο για να πλύνουν το βρέφος αλλά λίγο αργότερα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα του σαλονιού.

Ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.



