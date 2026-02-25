Πατήσια: Ποινική δίωξη για τη συμπλοκή στον διανομέα και στον ηλικιωμένο οδηγό

Αντιμέτωπος με κακούργημα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, είναι ο 51χρονος διανομέας, που συνεπλάκη άγρια χθες με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα στα Πατήσια μετά από διαπληκτισμό που είχαν για θέμα προτεραιότητας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο.

Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος τού 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα δικαστεί αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.