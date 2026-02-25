Πατήσια: Ποινική δίωξη για τη συμπλοκή στον διανομέα και στον ηλικιωμένο οδηγό

Αντιμέτωπος με κακούργημα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, είναι ο 51χρονος διανομέας, που συνεπλάκη άγρια χθες με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα στα Πατήσια μετά από διαπληκτισμό που είχαν για θέμα προτεραιότητας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο.
Διαβάστε ακόμα: «Πήγες να με σκοτώσεις»: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή οδηγών στα Πατήσια
Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.
Σε βάρος τού 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα δικαστεί αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.
- Κόκκινος συναγερμός και εξωπραγματικό τοπίο στον Έβρο: Έως και τα έξι μέτρα φτάνει το νερό στα Λάβαρα
- Γιάνης Βαρουφάκης: Παραπέμπεται σε δίκη μετά τις δηλώσεις για χρήση ναρκωτικών
- Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο
- Όποτε κι αν πας: Η πιο φθηνή ευρωπαϊκή πόλη για να φας και να πιεις με περίπου 25 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.