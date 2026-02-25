«Πήγες να με σκοτώσεις»: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή οδηγών στα Πατήσια

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το άγριο επεισόδιο συμπλοκής που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (24/2), ανάμεσα σε δύο οδηγούς στην Πατησίων.
Στο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, φαίνονται οι δύο άνδρες να «πιάνονται στα χέρια». Στη συνέχεια Ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι 20 εκατοστών, το χρησιμοποίησε τραυματίζοντας τον μοτοσικλετιστή στο χέρι.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος εργαζόταν σε γνωστή αλυσίδα delivery, άρχισε να διαμαρτύρεται στον οδηγό του αυτοκινήτου και μετά ξεκίνσε το βίαιο επεισόδιο.
Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται ο νεότερος άνδρας να φωνάζει προς τον ηλικιωμένο οδηγό «πήγες να με σκοτώσεις».
Όπως προκύπτει, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για λόγους προτεραιότητας στον δρόμο.
Ο 70χρονος οδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το μαχαίρι, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα. Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και συνέλαβε τους οδηγούς.
