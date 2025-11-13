Μενού

Πάτρα: 23χρονος διέφυγε από ψυχιατρική κλινική και έχει ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι - Κρατάει μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα διέφυγε από την ψυχιατρική κλινική και έχει ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι, κρατώντας μαχαίρι.

Reader symbol
Newsroom
Πάτρα μαχαίρι
Στιγμιότυπο από το περιστατικό στην Πάτρα | tempo24.news
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα, όπου ένας 23χρονος βρίσκεται ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην πλατεία Βούδ, ενώ φέρεται να κρατάει μαχαίρι.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός πριν δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου όμως κατάφερε να διαφύγει. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ