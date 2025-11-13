Πάτρα: 23χρονος διέφυγε από ψυχιατρική κλινική και έχει ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι - Κρατάει μαχαίρι

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα, όπου ένας 23χρονος βρίσκεται ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην πλατεία Βούδ, ενώ φέρεται να κρατάει μαχαίρι.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός πριν δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.
Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου όμως κατάφερε να διαφύγει. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
