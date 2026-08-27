Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ένας 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα, μετά από καταγγελία που υπέβαλε μαθήτριά του, αναμένοντας την «επίσκεψή» του στον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα η καταγγελία έγινε από σήμερα 18χρονη μαθήτριας, η οποία υποστηρίζει πως την περίοδο της φοίτησης στη δευτεροβάθμια, ο καθηγητής, που τής παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον, είχε συνάψει σχέση μαζί της από τότε που ήταν 14 ετών και μέχρι τα 17 της.

Η νεαρή μετέβη σήμερα (27/8) στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσα τα όσα είχε ζήσει κατά την κακοποιητική σχέση με τον εν λόγω.

Πάτρα: «Ερωτευμένος» δηλώνει ο κακοποιητής

Στο πλαίσιο αυτής, υποστήριξε, ο καθηγητής είχε απαιτήσει και είχε λάβει φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με την ίδια, με το υλικό να έχει εντοπιστεί στο κινητό τηλέφωνό του.

Μάλιστα ο κακοποιητής φέρεται να μην προτάσσει καμία μεταμέλεια, καθώς δεν αρνήθηκε τη σχέση του με την ανήλικη, ενώ κατά την κατάθεσή του φέρεται να δήλωσε «ερωτευμένος» με το κορίτσι.

Βάσει των νεότερων στοιχείων, ο 49χρονος κατηγορείται τώρα και για παιδική πορνογραφία, πέρα από την κακοποίηση ανηλίκου, ενώ παραμένει στο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, αναμένοντας να μεταβεί στον εισαγγελέα για να του αποδοθούν κατηγορίες.