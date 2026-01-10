Μενού

Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό - Κανονικά τα δρομολόγια από την Κυριακή

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό στην Πάτρα, μετά την «αστοχία υποδομής». Κανονικά τα δρομολόγια από την Κυριακή.

προαστιακός Πάτρα
Προαστιακός στην Πάτρα | Eurokinissi / Δήμητρα Κούτρα
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού στην Πάτρα.

Κατόπιν τούτου, από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα θα πραγματοποιούνται κανονικά. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή συρμός του προαστιακού στην Πάτρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Άγιος Ανδρέας ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό του στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα, λόγω «αστοχίας υποδομής».

 

ΕΛΛΑΔΑ