Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό - Κανονικά τα δρομολόγια από την Κυριακή

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού στην Πάτρα.

Κατόπιν τούτου, από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα θα πραγματοποιούνται κανονικά. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή συρμός του προαστιακού στην Πάτρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Άγιος Ανδρέας ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό του στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα, λόγω «αστοχίας υποδομής».