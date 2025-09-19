Πάτρα: Αστυνομικός... «σφαλιάρωσε» αστυνομικό στην πορεία για τον Φύσσα

Η πορεία στη μνήμη του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα στην Πάτρα... αμαυρώθηκε από επεισόδιο ανάμεσα σε δύο αστυνομικούς!

Για όσους πηγαίνουν σε πορείες είναι γνωστό πως σχεδόν πάντα υπάρχουν στιγμές έντασης και ανάμεσα στους αστυνομικούς ειδικά όταν κάποιοι από αυτούς – ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο – ξεφεύγουν από τις εντολές που έχουν δοθεί. Ελάχιστες, ωστόσο, είναι οι φορές που αυτό έχει καταγραφεί από κάμερες.

Το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα, όμως, ο καμεραμάν του thebest.gr βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή.

Στη διάρκεια της πορείας οι αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους.

Υπήρξε μικρής έκτασης επεισόδιο και οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα. Η ένταση έλαβε χώρα επί της οδού Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ενός ατόμου έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού.

Στην οδό Κορίνθου, ωστόσο, ένας αστυνομικός – όπως φαίνεται στο βίντεο - εκτόξευσε ένα ακόμα δακρυγόνο προς τους διαδηλωτές τη στιγμή που οι υπόλοιποι συνάδελφοί του (στο σημείο υπήρχαν διμοιρίες της ΥΜΕΤ) εμφανώς οπισθοχωρούσαν και οι διαδηλωτές έτρεχαν για να προστατευτούν.

Αυτό φαίνεται πως εξόργισε έναν ανώτερο του ο οποίος σε πολύ έντονο ύφος τον πλησίασε και αφού κάτι του είπε τον χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι.

Ήταν τόσο δυνατή η... σφαλιάρα που έφαγε ο ένστολος που για μερικές στιγμές έχασε την ισορροπία του και έκανε 1-2 βήματα στα πλάγια προκειμένου να την ανακτήσει.

Το τι έγινε μετά προφανώς και δεν είναι γνωστό, ωστόσο, είναι δεδομένο πως ο αστυνομικός που δέχθηκε το χτύπημα θα το σκεφτεί περισσότερο την επόμενη φορά πριν κάνει κάτι που θα εκνευρίσει τον ανώτερό του.