Πάτρα: Δεν έδειξε κακοποίηση η ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος - Στο εδώλιο η μητέρα

Από την ιατροδικαστική εξέταση στο 7 μηνών βρέφος, που νοσηλεύεται στην Πάτρα, προέκυψε πως τα τραύματά του δεν είναι αποτέλεσμα κακοποίησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής Πατρών διαπίστωσε, από την εξέτασή του στο μωρό το οποίο νοσηλεύεται εδώ και μέρες, πως το κάταγμα που φέρει στον μηρό, δεν είναι αποτέλεσμα κακοποίησης.

Το παιδί έχει ακόμα ένα χτύπημα στο κεφάλι.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αφού παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο, αφέθηκε ελεύθερη.

Το μωρό παραμένει στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη τη συνέχιση της νοσηλείας του.

Να αναφερθεί πως οι γονείς, που ήταν εκείνοι που πήγαν το παιδί εκεί, είχαν αναφέρει πως είχε πέσει από την κούνια του.