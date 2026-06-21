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Πάτρα: Τι ισχυρίζονται οι γονείς για τα τραύματα του βρέφους - Στην ιατροδικαστική οι απαντήσεις

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο και αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, για να φανεί η προέλευση των τραυμάτων.

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Καραμανδάνειο νοσοκομείο
Καραμανδάνειο νοσοκομείο | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Παραμένει στο νοσοκομείο το 7 μηνών βρέφος, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του χθες, Σάββατο (20/06).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Alpha, οι γονείς επιμένουν ότι το παιδί έπεσε από την κούνια του και δεν είναι κακοποιημένο, όπως υποψιάστηκαν οι γιατροί και κάλεσαν την αστυνομία.

Το μωρό φέρει τραύμα στο κεφάλι και κάταγμα στον μήρο, ένα σημείο που συνάδει, συνήθως, με τραυματισμό ως αποτέλεσμα κακοποίησης.

Οι θεράποντες ιατροί κάλεσα την αστυνομία, που έφτασε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο και εξέτασε τους γονείς.

Πλέον, αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα δώσει απαντήσεις για το πώς τραυματίστηκε το παιδί. 

 

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