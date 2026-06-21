Πάτρα: Τι ισχυρίζονται οι γονείς για τα τραύματα του βρέφους - Στην ιατροδικαστική οι απαντήσεις

Παραμένει στο νοσοκομείο το 7 μηνών βρέφος, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του χθες, Σάββατο (20/06).

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Alpha, οι γονείς επιμένουν ότι το παιδί έπεσε από την κούνια του και δεν είναι κακοποιημένο, όπως υποψιάστηκαν οι γιατροί και κάλεσαν την αστυνομία.

Το μωρό φέρει τραύμα στο κεφάλι και κάταγμα στον μήρο, ένα σημείο που συνάδει, συνήθως, με τραυματισμό ως αποτέλεσμα κακοποίησης.

Οι θεράποντες ιατροί κάλεσα την αστυνομία, που έφτασε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο και εξέτασε τους γονείς.

Πλέον, αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα δώσει απαντήσεις για το πώς τραυματίστηκε το παιδί.