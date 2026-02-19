Πάτρα: Διάρρηξη στο σπίτι των νεκρών αδερφών λίγες ώρες μετά τον θάνατό τους

Ένα 24ωρο μετά τον εντοπισμό των δύο αδελφών νεκρών στην κατοικία τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην Πάτρα, σημειώθηκε διάρρηξη στον ίδιο χώρο.

Παρότι το σπίτι επρόκειτο να σφραγιστεί στις 18/02 και οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη αντικαταστήσει την κλειδαριά της κεντρικής εισόδου, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας ανιψιός των δύο γυναικών κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στην οικία από παράθυρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δράστες έσπασαν το παντζούρι και το παράθυρο προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν αφαιρέθηκαν αντικείμενα, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να εισέλθει στον χώρο, όπως μετέδωσε το tempo24.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών πραγματοποίησαν αυτοψία, επιβεβαίωσαν τα ίχνη διάρρηξης και προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή και παραβίαση οικίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, είχαν εντοπιστεί νεκρές στο σπίτι τους στην περιοχή της Εγλυκάδας την περασμένη Τρίτη. Και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, με τη μία να είναι κατάκοιτη και τη δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.