Πάτρα: Δυο προσαγωγές, μετά την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μπάλας

Έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή.

Φωτιά στην Αχαΐα
Φωτιά στην Αχαΐα | ΙΝΤΙΜΕ/ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

