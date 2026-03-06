Πάτρα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Στη σύλληψη ενός συνταξιούχου μαιευτήρα προχώρησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Πάτρα έπειτα από έρευνα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του 83χρονου γιατρού και εντόπισαν και κατάσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
