Πάτρα: Ηλικιωμένη υπέστη έμφραγμα την ώρα που την έλουζαν σε κομμωτήριο

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή.

Κομμωτήριο (εικόνα αρχείου). | Shutterstock
Αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή σε κομμωτήριο στην Πάτρα, όταν μια 70χρονη γυναίκα υπέστη έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στον λουτήρα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, αναφέρει το TheBest.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία. 

