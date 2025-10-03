Πάτρα: Ηλικιωμένη υπέστη έμφραγμα την ώρα που την έλουζαν σε κομμωτήριο

Αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή σε κομμωτήριο στην Πάτρα, όταν μια 70χρονη γυναίκα υπέστη έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στον λουτήρα.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, αναφέρει το TheBest.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία.
- Η Βουλή έγινε ρινγκ: «Θα σου σπάσω το κεφάλι», φέρεται να είπε η Ραλλία Χρηστίδου στον Μπάρκα
- Γενικό Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν απειλείται άμεσα η ζωή του» - Συνεχίζει απεργία στο Σύνταγμα
- Με τσουρέκι ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ιδιοκτήτρια της μάντρας μετά το τροχαίο - Τι λέει η κάτοικος Φιλοθέης
- Πασίγνωστη πορνοστάρ αναζητά 10 παρθένους για να μπουν αμισθί στο OnlyFans της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.