Πάτρα: Καταγγελία για βία σε ειδικό νηπιαγωγείο – Υπό εισαγγελική διερεύνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα για καταγγελία φοιτήτριας ειδικής αγωγής, η οποία ισχυρίζεται ότι υπήρξαν περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας εις βάρος νηπίων σε ειδικό νηπιαγωγείο της Πάτρας.

Η φοιτήτρια, που πραγματοποιούσε την πρακτική της άσκηση στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά συνοδευόμενη από βίντεο, στο οποίο φέρεται να καταγράφονται περιστατικά κακοποίησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Pelop.gr, η φοιτήτρια παρέμεινε στον χώρο για περίπου 20 ημέρες, ωστόσο αποχώρησε πρόωρα λόγω των όσων, όπως υποστηρίζει, παρατηρούσε καθημερινά.

Στη μηνυτήρια αναφορά της περιγράφει ένα γενικευμένο κλίμα φόβου μεταξύ των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την παρουσία συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, η οποία φέρεται να επιδείκνυε βίαιη συμπεριφορά.

Ήδη έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει οι γονείς των παιδιών που φέρονται να έχουν υποστεί κακοποίηση, ενώ κατάθεση έχει δώσει και η εκπαιδευτικός που κατονομάζεται στην αναφορά.

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Νικόλαος Κλάδης, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της καταγγελίας, τονίζοντας ότι το θέμα έγινε γνωστό μέσω υπηρεσιακού παράγοντα του Υπουργείου Παιδείας.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Όταν ενημερωθούμε επίσημα από την Εισαγγελία, θα πράξουμε τα δέοντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.