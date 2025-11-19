Πάτρα: Μέσα σε γυμνάσιο κακοποίησε ο 16χρονος την 12χρονη - Επιβεβαιώθηκε η καταγγελία της

Επιβεβαιώθηκε κατόπιν ιατροδικαστικής εξέτασης η καταγγελία της 12χρονης μαθήτριας για τον βιασμό που υπέστη από 16χρονο αγόρι στην Πάτρα.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου και ο νεαρός ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε αχικά σε δρόμο της Πάτρας. Μετά της άσκησε σωματική βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της Ιστροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, με την ποινική διαδικασία να τίθεται σε κίνηση.

Πάτρα: Σε κατάσταση σοκ η 12χρονη

Βάσει πληροφοριών, η ανήλικη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, την ημέρα του συμβάντος, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.

Σχετικά με τα όσα κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη του τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

