Πάτρα: Μπάρες τρένου δεν κατέβαιναν γιατί είχε παρκάρει παράνομα αυτοκίνητο

Ένα απίστευτο κι όμως αληθινό περιστατικό στη Πάτρα, όπου οι μπάρες τρένου δεν μπορούσαν να κατέβουν λόγω παράνομης στάθμευσης.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας όταν σταθμάρχης ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. για σταθμευμένο αυτοκίνητο δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές, στην οδό Βορείου Ηπείρου.

Το όχημα είχε τοποθετηθεί τόσο κοντά στις ράγες, ώστε οι μπάρες ασφαλείας δεν μπορούσαν να κατέβουν, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα κατά τη διέλευση του συρμού, σύμφωνα με το tempo24.news.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό για να απομακρύνει το όχημα και να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, αποτρέποντας πιθανό ατύχημα.

 

