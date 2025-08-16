Πάτρα: Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λόγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Οι κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025, έλαβαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για την φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Το Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομείο.

Ο 19χρονος είναι ο μόνος που έχει ομολογήσει την πράξη του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τα κίνητρά του. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μαζί του βρισκόταν και ο 27χρονος, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή, λέγοντας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Οι κινήσεις των δύο ανδρών καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν αναπτήρας, σπίρτα και ένα μπουκαλάκι με εύφλεκτο υλικό. Μετά την έξοδό τους από το γραφείο του ανακριτή, συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε.

Διαβάστε ακόμα: Φωτιά στην Πάτρα: Εξαγριωμένοι κάτοικοι επιτέθηκαν στους συλληφθέντες για εμπρησμό

Αντίθετα, πιο ήπιο ήταν το κλίμα για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο. Ο νεαρός έχει καταγραφεί σε βίντεο να σκύβει σε χωράφι, μετά από το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο ίδιος υποστηρίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι έπεσε μια καύτρα, προσπάθησε να τη σβήσει, δεν τα κατάφερε και απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος.