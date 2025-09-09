Πάτρα: Νέα υπόθεση που θυμίζει Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου - Βρέφος 2,5 μηνών κατέληξε σε 8 μέρες

Νέα υπόθεση με βρέφος στην Πάτρα, ξυπνά μνήμες από τις υποθέσεις Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA πρόκειται για μια υπόθεση του 2013, όταν το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει ένα βρέφος, αγοράκι 2,5 μηνών, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, πηγαίνει στο νοσοκομείο Ιωαννίνων αρχικά και μετά στο Ρίο.

Οι γιατροί ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας για να διαπιστώσουν τι έχει γίνει με το βρέφος καθώς έχει σημάδια κακοποίησης.

Το παιδί κατέληξε μέσα σε οχτώ μέρες. Η ιατροδικαστική υπηρεσία εξετάζει το παιδί και αποδίδει τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Η άθλια κατάσταση του βρέφους

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί έφτασε σε άθλια κατάσταση στο νοσοκομείο.

Είναι εμφανές ότι το βρέφος έχει ξυλοκοπηθεί καθώς έχει μελανιές και σπασμένα πλευρά. Ο ιατροδικαστής που έκανε την ιατροδικαστική εξέταση είναι ο Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της Αμαλιάδας με την Ειρήνη Μουρτζούκου και είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Καθώς τα περιστατικά ήταν πολλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να κλείσει την Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα και να κάνει έρευνα σε όλους τους φακέλους της.

Ο λόγος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά με θανάτους παιδιών για τους οποίους η Υπηρεσία τους απέδωσε σε παθολογικά αίτια αλλά πρόκειται για κάτι άλλο.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News οι γιατροί στο πόρισμα έγραψαν ότι στην πρώτη εξέταση διαπίστωσαν: εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες στο μέτωπο, εκδορά στη μύτη αριστερά.

Σε επιπλέον εξετάσεις που έγιναν βρέθηκε αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή (κάτι που είναι δείγμα κακοποίησης) και η μαγνητική εγκεφάλου δείχνει υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία και υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Τα σοκαριστικά ευρήματα στο βρέφος

Το βρέφος είχε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπήματα εξωτερικά σε όλο του το σώμα που φαίνονται με γυμνό μάτι.

Επίσης είχε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και αιμορραγία στα μάτια.

Ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης στη διάγνωση που έκανε διαπίστωσε ότι το βρέφος πέθανε από φυσιολογικά αίτια.