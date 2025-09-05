Υπόθεση Μουρτζούκου: Ασφυξία η αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη - Το πόρισμα των ιατροδικαστών

Νέες εξελίξεις ήρθαν στο φως για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος του Παναγιωτάκη προήλθε από ασφυξία.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη εχθές (05/09) πόρισμα που συντασσόταν απέδιδε το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη σε δολοφονία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών φανερώνει ότι έχει αποκλειστεί η ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστριντερικού ως αιτία θανάτου και δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά αίτια.

Επίσης, από τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της δηλητηρίασης.

Υπόθεση Μουρτζούκου: Τι λέει το πόρισμα

Αναλυτικά, το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών αναφέρει: «Ως εκ τούτου, με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αιτία θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτίας θανάτου».

Υπενθυμίζεται ότι, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τους τέσσερεις θανάτους που κατηγορούνταν αλλά για τον Παναγιωτάκη επιμένει στο ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.