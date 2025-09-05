Υπόθεση Μουρτζούκου: Ασφυξία η αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη - Το πόρισμα των ιατροδικαστών

Νέες εξελίξεις ήρθαν στο φως για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος του Παναγιωτάκη προήλθε από ασφυξία.
Υπενθυμίζεται ότι, ήδη εχθές (05/09) πόρισμα που συντασσόταν απέδιδε το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη σε δολοφονία.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών φανερώνει ότι έχει αποκλειστεί η ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστριντερικού ως αιτία θανάτου και δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά αίτια.
Επίσης, από τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της δηλητηρίασης.
Υπόθεση Μουρτζούκου: Τι λέει το πόρισμα
Αναλυτικά, το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών αναφέρει: «Ως εκ τούτου, με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αιτία θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτίας θανάτου».
Υπενθυμίζεται ότι, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τους τέσσερεις θανάτους που κατηγορούνταν αλλά για τον Παναγιωτάκη επιμένει στο ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.