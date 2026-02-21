Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο στις εκβολές του Γλαύκου

Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος που είχε χαθεί το απόγευμα της Παρασκευής (20/1) στον Πατραϊκό κόλπο, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, ενώ ψάρευε.
Ο άτυχος άντρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, εντοπίστηκε από ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες, μέσα στη θάλασσα.
Η σορός μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και ενδέχεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του, πιθανότατα σε δίχτυα, γεγονός που οδήγησε στην εξαφάνισή του. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των διασωστικών συνεργείων.
