Πάτρα: Ντοκουμέντο από το σημείο μηδέν της φωτιάς - Μαρτυρία φέρεται να επιβεβαιώνει τον 25χρονο

Το σημείο «μηδέν», στην περιοχή Βασιλικό στην Πάτρα εντόπισαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα δέντρο, τα κλαδιά του οποίου ακουμπούσαν σε καλώδια υψηλής τάσης, προκαλώντας «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος», «δημιουργία ενός διαρκούς βραχυκυκλώματος» και «συνεχείς σπινθηρισμούς» οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος.

Ως αποτέλεσμα η φωτιά έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός φέρνει στο φως και φωτογραφία ντοκουμέντο που δείχνει το επίμαχο δέντρο.

Μάλιστα, στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ηλεκτρολόγος - μηχνικός. ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και πραγματοποίησε αυτοψία.

Σημαντικά στοιχεία που φέρονται να επιβεβαιώνουν τον 25χρονο

Όπως μεταδίδει επίσης ο Alpha, πολύ σημαντικά είναι και τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο στην περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά προκλήθηκε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους αποκαλυπτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί τη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.

Μάλιστα κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι, διότι θα καιγόταν.