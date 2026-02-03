Μενού

Πάτρα: Ομάδα έξι ατόμων εκβίασε και απείλησε 23χρονο ζητώντας 3.000 ευρώ

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία σύλληψη και αναζητά τα άλλα πέντε άτομα. Τι αναφέρει η καταγγελία του 23χρονου.

Reader symbol
Newsroom
Νέα Σμύρνη
Αστυνομία στη Νέα Σμύρνη | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Νεαρός προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία της Πάτρας καθώς ομάδα έξι ατόμων τον απειλούσε εάν δεν τους δώσει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας 23χρονος μετέβη σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών για να καταγγείλει ότι έπεσε θύμα εκβιασμού.

Όπως είπε, μία ομάδα έξι ατόμων τού είχε στήσει καρτέρι στον δρόμο, τον ακινητοποίησε και του ζήτησε το μεγάλο ποσό.

Οι δράστες, κατά την καταγγελία, τον απείλησαν πως θα κάνουν κακό τόσο στον ίδιο όσο και την οικογένειά του. 

Είπε στους αστυνομικούς ότι κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια τους, αλλά συνέχισαν να τον εκβιάζουν παίρνοντας τον τηλέφωνο.

Για την υπόθεση έχει γίνει μία σύλληψη, ενώ αναζητούνται τα άλλα πέντε άτομα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ