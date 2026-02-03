Πάτρα: Ομάδα έξι ατόμων εκβίασε και απείλησε 23χρονο ζητώντας 3.000 ευρώ

Νεαρός προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία της Πάτρας καθώς ομάδα έξι ατόμων τον απειλούσε εάν δεν τους δώσει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας 23χρονος μετέβη σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών για να καταγγείλει ότι έπεσε θύμα εκβιασμού.

Όπως είπε, μία ομάδα έξι ατόμων τού είχε στήσει καρτέρι στον δρόμο, τον ακινητοποίησε και του ζήτησε το μεγάλο ποσό.

Οι δράστες, κατά την καταγγελία, τον απείλησαν πως θα κάνουν κακό τόσο στον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

Είπε στους αστυνομικούς ότι κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια τους, αλλά συνέχισαν να τον εκβιάζουν παίρνοντας τον τηλέφωνο.

Για την υπόθεση έχει γίνει μία σύλληψη, ενώ αναζητούνται τα άλλα πέντε άτομα.