Πάτρα: Παρουσιάστηκε στην ασφάλεια και έκτος κατηγορούμενος για τον θάνατο του 30χρονου

Στην Ασφάλεια παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 30χρονου μετά από ξυλοδαρμό, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την Παρασκευή παρουσιάστηκε επίσης στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Διαβάστε ακόμα: Πάτρα: Ελεύθεροι με όρο οι 3 για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακίστηκε ο 4ος

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατόπιν αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.