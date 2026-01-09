Πάτρα: Ελεύθεροι με όρο οι 3 για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακίστηκε ο 4ος

Ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για τα δύο αδέρφια και τον πυγμάχο που είχαν παραδοθεί την Τρίτη το βράδυ. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 4ος κατηγορούμενος ο οποίος καταγράφεται σε βίντεο να ρίχνει τις κλωτσιές στο κεφάλι του θύματος.

Οι τρεις που αφέθηκαν ελέυθεροι είναι δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος που είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την ΕΛΑΣ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμοι των Αρχών από παλαιότερες υποθέσεις.

Ο 26χρονος άντρας που κρίηκε προφυλακιστέος φέρεται ως ένας εκ των βασικών δραστών του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου, ενώ παραδόθηκε και ο ίδιος.

Η Εισαγγελία Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος συνολικά εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των φονικών χτυπημάτων.