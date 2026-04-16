Πάτρα: Προφυλακιστέος ένας 32χρονος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι που τραυμάτισαν 22χρονο

Στις φυλακές του Κορυδαλλού μέχρι την δίκη οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη, μετά την απολογία του στον Ανακριτή Πατρών, ο 32χρονος που είχε παραδοθεί προ ημερών, για εμπλοκή του στην υπόθεση των πυροβολισμών που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, στο Σούλι, και προκάλεσαν τον τραυματισμό ενός 22χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος που επίσης είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ ακόμα αναζητείται από τις Αρχές ο βασικός κατηγορούμενος, 30 ετών Αλβανικής υπηκοότητας.