Πάτρα: Στον ανακριτή οι 3 ανήλικοι που σακάτεψαν στο ξύλο συνομήλικό τους

Σήμερα (22/09) το πρωί θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον βίαιο ξυλοδαρμό ενός συνομήλικού τους στην Πάτρα, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Οι τρεις νεαροί – δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος, υπήκοος Αλβανίας – κρατούνται από το μεσημέρι του Σαββάτου στα κρατητήρια της Ασφάλειας Πατρών, έχοντας ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν.

Μετά τις σημερινές τους απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν, με τον νέο αυστηροποιημένο νομικό πλαίσιο να καθιστά πλέον πιθανότερη την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τέτοια περιστατικά βίας. Παράλληλα, οι γονείς των ανηλίκων αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας και, αν και αφέθηκαν ελεύθεροι, τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (19/09) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και αστυνομικές πηγές, οι τρεις ανήλικοι είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα και, μόλις το εντόπισαν, του επιτέθηκαν με μανία, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.

Ο 15χρονος μαθητής υπέστη κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το θύμα, μαθητής Γυμνασίου, φαίνεται πως είχε υποστεί περιστατικά bullying και στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τον σχολικό του περίγυρο. Ένας από τους δράστες φοιτούσε στο ίδιο σχολείο με το θύμα, ενώ οι άλλοι δύο σε διαφορετικά γυμνάσια. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν υπήρχε παρελθόν έντασης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, καθώς καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εντείνοντας τον προβληματισμό για την έξαρση της ανήλικης βίας. Οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζονται, ενώ έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες και για τους γονείς των εμπλεκόμενων.

