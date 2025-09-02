Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό - Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα

Συνελήφθη σήμερα (02/09) στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη δύο άτομα.

Επίσης, αναζητούνται για να συλληφθούν οι γονείς του 14χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 14χρονος, μαζί με τα δύο άτομα που αναζητούνται, προκάλεσαν πυρκαγιά σε καλαμιές, σε στάση προαστιακού σιδηροδρόμου στην Πάτρα, η οποία κατεσβέσθη άμεσα από την Πυροσβεστική.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, τον 14χρονο και τον προσήγαγαν στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 14χρονου κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ