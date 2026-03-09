Πάτρα: Θρίλερ με νεκρή 25χρονη σε χωράφι δίπλα στο σπίτι της

Θρίλερ στην Πάτρα με τον μυστηριώδη θάνατο μιας νεαρής γυναίκας, μόλις 25 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή από τους ίδιους της τους γονείς σε χωράφι που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της, σε στενό δρόμο κάθετο προς την παραλιακή ζώνη του Ρίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η μονάδα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και αξιωματικός της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών.

Αύριο, Τρίτη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το pelop.gr, το κορίτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο Νοσοκομείο της περιοχής.