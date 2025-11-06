Μενού

Πάτρα: Τον τρόμο έζησε ντελιβεράς μετά από επίθεση από ομάδα αγνώστων

Επίθεση την ώρα που εργαζόταν δέχτηκε διανομέας στην Πάτρα από ομάδα Ρομά.

Reader symbol
Newsroom
deliveras
Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε διανομέα φαγητού την ώρα που εκτελούσε την εργασία του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια, σύμφωνα με το tempo24.gr.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, ενώ ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ