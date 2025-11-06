Πάτρα: Τον τρόμο έζησε ντελιβεράς μετά από επίθεση από ομάδα αγνώστων

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε διανομέα φαγητού την ώρα που εκτελούσε την εργασία του.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια, σύμφωνα με το tempo24.gr.
Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, ενώ ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.
