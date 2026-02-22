Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με μία 45χρονη νεκρή και δύο τραυματίες

Μία νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην διασταύρωση των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Δημοκρατίας, στην περιοχή Οβρυά της Πάτρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 45χρονος και επέβαινε σε αυτό μία συνομήλική του, συγκρούστηκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος.

Από την σύγκρουση των οχημάτων έχασε την ζωή της η 45χρονη, ενώ οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.