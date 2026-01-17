Πατρινό Καρναβάλι 2026: Απόψε η θεαματική τελετή έναρξης στην Πάτρα

Η Πάτρα μπαίνει και επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς, καθώς απόψε στις 21:00 η πλατεία Γεωργίου φιλοξενεί την τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, μιας από τις μεγαλύτερες γιορτές της χώρας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από το πρωί με την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου, που έφτασε δια θαλάσσης από τον Μώλο της Αγίου Νικολάου, συνοδευόμενο από ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μουσικούς και εθελοντές.

Στην πλατεία Τριών Συμμάχων συγκεντρώθηκαν ομάδες ΚΔΑΠμεΑ, καρναβαλιστές, η βασίλισσα του καρναβαλιού και το μουσικό άρμα, πριν η πομπή κατευθυνθεί στο δημαρχείο για την επίσημη ανάρτηση του λαβάρου. Το έθιμο των σοκολατοριχτών χάρισε χαμόγελα στα παιδιά, ενώ το πρώτο μεγάλο πάρτι της ημέρας άναψε το κλίμα στο προαύλιο του δημαρχείου.

Το φετινό θέμα, «Βγες από την Οθόνη», δίνει έμφαση στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και την ανθρώπινη επαφή - στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η παράσταση της τελετής θα εξελιχθεί σε τρία μέρη, με ζωντανή μουσική, χορωδίες, ορχήστρες, θεατρικά στοιχεία, performers και ακροβάτες, σε μια παραγωγή που εμπλέκει πάνω από 300 συμμετέχοντες.

Μετά την κορύφωση της τελετής, η πλατεία Γεωργίου θα μετατραπεί σε μια μεγάλη καρναβαλική σκηνή, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της μεγάλης γιορτής που θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου.