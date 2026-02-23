Πατρινό Καρναβάλι: Πάνω από 600 περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών αντιμετώπιζε ο Ερυθρός Σταυρός

Εκατοντάδες περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών αντιμετώπισε ο Ερυθρός Σταυρός στο Πατρινό Καρναβάλι.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, με περισσότερους από 180 εθελοντές διασώστες και ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον Έσπερο, είχε στηθεί ένα υπαίθριο γιατρείο.

Με 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές και κατάλληλο εξοπλισμό προσφέρε βοήθεια στους καρναβαλιστές που την χρειάστηκαν. Ο Δημήτρης Χαλιώτης, υπεύθυνος ναυαγοσωστών και Σαμαρειτών Διασωστών του ΕΕΣ, ανέφερε ότι απαιτήθηκε η συνδρομή τους σε πάρα πολλά περιστατικά μέθης και τραυματισμών.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο αντιμετώπισαν 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή έφθασαν τα 400 τα άτομα που πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Μάλιστα όπως επισήμανε ο κ. Χαλιώτης τη νύχτα της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας αυξήθηκαν τα περιστατικά ξυλοδαρμών.