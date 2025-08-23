Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή μεθαύριο Δευτέρα (25/8), ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα.

Για περίπου μία ώρα αγνοούνταν το άτυχο 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω βίλα απέχει μόλις 150 μέτρα από το σπίτι του άτυχου κοριτσιού.

Αν και άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, απέβησαν άκαρπες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, την ώρα που το κοριτσάκι ήταν στην πισίνα, υπήρχαν άτομα μέσα στη βίλα, αλλά δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του πόσο μάλιστα, ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο.

Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.