Μετά από μαραθώνια διαδικασία ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών για τους οκτώ κατηγορουμένους που συνελήφθησαν για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Έξι από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων σημειώθηκε ένταση. Ομάδα νεαρών ατόμων είχε συγκεντρωθεί στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης, ενώ η κατάσταση εντάθηκε και οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Οι οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει πέντε κακουργήματα και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή.

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει πολεμικά τουφέκια και χειροβομβίδες.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με πλημμελήματα όπως βία κατά υπαλλήλων, παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, η ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει συνολικά έντεκα ληστείες, ενώ η δράση τους τελούσε υπό παρακολούθηση από το 2025, μετά από ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε ακόμα: Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο των 17χρονων κοριτσιών

«Η Μπόνι και ο Κλάιντ» της ληστείας

Υπενθυμίζεται ο κινηματογραφικός τρόπος που έδρασαν οι ληστές. Κεντρικό ρόλο στη συμμορία που πραγματοποιούσε ληστείες με βαρύ οπλισμό, όπως αυτή στην Νέα Τιθορέα, ήταν μία 26χρονη γυναίκα, με τον 30χρονο σύντροφό της να θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα είχε ενεργό ρόλο στις ληστείες και ήταν ουσιαστικά, «υπαρχηγός» της συμμορίας αλλά και λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με τα υπόλοιπα μέλη.

Σε βίντεο από απόπειρα διάρρηξης σε ΑΤΜ σε σούπερ μάρκετ στο Λουτράκι, η συλληφθείσα είχε αναλάβει ρόλο «τσιλιαδόρου» και κρατούσε καλάσνικοφ στο χέρια, κάτι που δείχνει ότι ήταν έτοιμη για όλα.

Ο 30χρονος και η 26χρονη διέμεναν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Σαμαρά, ανάμεσα σε Πατήσια και Γαλάτσι, πίσω από το Νοσοκομείο της Παμμακάριστου.

Αυτό ήτα και το κρησφύγετο της οργάνωσης, όπου συγκεντρώνονταν τα μέλη για να εκπονήσουν τα εγκληματικά τους σχέδια.

Σε αυτά τα ραντεβού ήταν ιδιαίτερα καχύποπτοι και φρόντιζαν να λαμβάνουν και μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως το να σταθμεύουν τα οχήματά τους όσο πιο μακριά είναι δυνατό.

Από την έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκαν πυροκροτητές και συνδεσμολογία έτοιμη κάτι που δημιουργήσει την εντύπωση πως ετοιμάζονταν για κάποιο χτύπημα σε ΑΤΜ.