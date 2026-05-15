Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο των 17χρονων κοριτσιών

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονια κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. στην περιοχή της Ηλιούπολης το πρωί της Τρίτης (12/5).

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η έρευνα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του και σε τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή του, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της μνήμης των δύο παιδιών.

Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά την τραγωδία και το Χαμόγελο του Παιδιού είχε κάνει έκκληση για προσοχή με φόντο το τραγικό περιστατικό.

«Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές, χρειάζεται όλοι, Μέσα Ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό.

Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομερειών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειές και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο το».