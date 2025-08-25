Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

Νεκρή ανασύρθηκε σήμερα το πρωί (25/08) μια γυναίκα, στο λιμάνι του Πειραιά από την πύλη Ε8.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα 50 - 55 ετών, η οποία όταν βρέθηκε από το Λιμενικό φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό.

Σύμφωνα με το Open, η γυναίκα βρέθηκε ενδιάμεσα στην πλώρη του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» και ενός άλλου πλοίου.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.