Μενού

Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στο λιμάνι του Πειραιά.

Reader symbol
Newsroom
Λιμάνι Πειραιάς
Το λιμάνι του Πειραιά | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Νεκρή ανασύρθηκε σήμερα το πρωί (25/08) μια γυναίκα, στο λιμάνι του Πειραιά από την πύλη Ε8. 

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα 50 - 55 ετών, η οποία όταν βρέθηκε από το Λιμενικό φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό.

Σύμφωνα με το Open, η γυναίκα βρέθηκε ενδιάμεσα στην πλώρη του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» και ενός άλλου πλοίου.

 Η γυναίκα ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ