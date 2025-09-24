Μενού

Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο νεαρός ναυτικός - Τραυματίστηκε σοβαρά σε πλοίο

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νεαρός ναυτικός, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε πλοίο στον Πειραιά.

Reader symbol
Newsroom
Απεργία στα πλοία
Απεργία από την ΠΝΟ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ