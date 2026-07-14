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Πειραιάς: Νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο

Ένα νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σήμερα το πρωί, στο αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Πειραιά. Οι πρώτες πληροφορίες.

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Νεκροί μέσα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα στην περιοχή του Πειραιά

Σύμφωνα με το diakstiko.gr, το ζευγάρι εντοπίστηκε λίγο μετά τις 09:30 μέσα στο αυτοκίνητο από τον πατέρα του άνδρα. Φέρεται ότι, πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 24χρονη. 

Ο πατέρας τους έβγαλε έξω από το όχημα και επιχείρησε να τους επαναφέρει στη ζωή με ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο σημείο, έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο, και όπως επισημαίνεται στο Action24, διακομίστηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο και σύντομα διαπιστώθηκε ο θάνατος και των δύο. Τα αίτια θανάτου παραμένουν ακόμη αδιευκρίνηστα. 

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ιατροδικαστική εξέταση. 

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