Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Σούλι - Τραυματίας ένας 22χρονος

Ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε εχθές τα ξημερώματα στην Πάτρα (7/4) στην περιοχή του Σουλίου με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί.

Ομάδα δέκα ατόμων φέρεται να είχαν συγκεντρωθεί περίπου στις 02:30, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα thebest.gr, κατά τη συγκέντρωση ανέβηκαν οι τόνοι και ένας 30χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση δύο ατόμων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από άτομα του περιβάλλοντός του στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών.

Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, καθώς και για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.