Σενάριο που θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., με πρωταγωνιστή έναν επιστήμονα που αποφάσισε να εξαργυρώσει τις γνώσεις του στον σκοτεινό κόσμο των εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντί να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες και να στηρίζει ψυχικά τους ασθενείς του, ο εν λόγω ψυχίατρος φέρεται να λειτουργούσε ως παρασκευαστής επικίνδυνων χημικών και συνθετικών ναρκωτικών.



Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα κατά τη διάρκεια παράλληλων επιχειρήσεων στον Πειραιά και το Χαϊδάρι. Ο ψυχίατρος εκμεταλλευόταν την επιστημονική του κατάρτιση για τη σύνθεση και παραγωγή των ουσιών, ενώ ο συνεργός του είχε αναλάβει τον ρόλο του διανομέα, εκτελώντας χρέη «ντελίβερι» για την παράδοση των δόσεων στους ενδιαφερόμενους.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση στην υπόθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star, είναι τα πρόσωπα που απάρτιζαν την πελατεία του κυκλώματος. Ανάμεσα στα ονόματα δεσπόζει αυτό πασίγνωστης Ελληνίδας τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να προμηθευόταν συστηματικά κοκαΐνη και άλλες ουσίες από το δίκτυο του γιατρού.