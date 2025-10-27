Πειραιάς: Τρία ανήλικα στο νοσοκομείο από αλκοόλ - Με πλαστή ταυτότητα κυκλοφορούσε 17χρονος

Σοκάρει νέο περιστατικό με ανηλίκους στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ μετά από νυχτερινή τους έξοδο σε μπαρ στον Πειραιά.

Μετά τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κλάμπ στο Γκάζι άλλοι τρεις ανήλικοι μετέβησαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο κοντά στον Πειραιά λόγω αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο την υπεύθυνη του νυχτερινού μαγαζιού, όσο και τον φύλακα που παρείχε στους ανήλικους αλκοολούχα ποτά.

Διαβάστε επίσης: Γκάζι: Λουκέτο στο μπαρ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

Στο νοσοκομείο εντοπίστηκε ένας 17χρονος σε κατάσταση μέθης με τη μητέρα του όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν μαζί στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου. Όπως δήλωσε η μητέρα του 17χρονου οι υπόλοιποι ανήλικοι από την παρέα του γιου της παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν την άφιξη της αστυνομίας στο νοσοκομείο.

Ο 17χρονος όπως έγινε αντιληπτό κυκλοφορούσε με πλαστή ταυτότητα ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους στα νυχτερινά κέντρα για νοθευμένα ποτά, ενώ έχει ήδη διενεργήσει 24.000 ελέγχους μόνο τους 3 τελευταίους μήνες. Έχουν σχηματιστεί περισσότερες από 140 δικογραφίες και έχει γίνει συλλήψεις ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ανήλικα σε κατάσταση μέθης.